Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

KYK yurt ücretleri belli oldu!: 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri depozitosu

KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bu soruların cevabı merak ediliyor. 2021 KYK Yurt ücretleri YURT-KUR tarafından açıklandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte merak edilip araştırılan 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri ve depozitosu...

KYK yurt ücretleri belli oldu!: 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri depozitosu

Kredi ve Yurtlar Kurumu - KYK yurt başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinden 4 gün sonra 16 Eylül Perşembe yani bugün de KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ücretlerine çevrildi. Yurt ücretleri ise geçtiğimiz günlerde YURT- KUR tarafından güncel haliyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Peki, 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

KYK YURT ÜCRETLERİ

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor. Bu bilgilere göre 1.tip KYK yurdu için fiyatı, fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik olmakta.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı - Haberler
GÜNDEM KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI! e-Devlet sorgulama KYK yurt sonuçları ekranı
GÜNDEM KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet'te
Son dakika haberi Yurt başvuru sonuçları açıklandı!
GÜNDEM Yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Üzerinde ’geçersizdir’ yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
GÜNDEM Sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
TEMAS! Son dakika: Saadet Partisi partilerle temasa geçiyor
GÜNDEM Saadet Partisi partilerle temasa geçiyor
Piknik alanında bacağından vuruldu
GÜNDEM Piknik alanında bacağından vuruldu
Adana'da 'torbacı' operasyonu
GÜNDEM Adana'da 'torbacı' operasyonu
ÖSYM duyurdu: 2021 KPSS sonuçları açıklandı... sonuc.osym.gov.tr ile KPSS sonuçlarını hemen sorgula
GÜNDEM 2021 KPSS sonuçlarını hemen sorgula...
1100 TL Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı! Yardım parası başvurusu E-Devlet ile nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu
SAHTE MEHDİ! Son dakika: Gurbetçi cinayetinde kan donduran ifade - Haberler
GÜNDEM Sahte mehdi cinayetinde akılalmaz ifade!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.