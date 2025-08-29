KYK yurt ve burs başvuru tarihi 2025 2026: KYK yurt ve kredi/burs başvuruları nasıl, nereden yapılır?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri için heyecan dorukta. Yurt genelinde yüz binlerce öğrenci, çeşit illerde üniversite kayıtlarını tamamlamasının ardından gözünü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Özellikle şehir dışında üniversiteye gidecek olan öğrenciler KYK yurtlarında barınmak için yurt başvurularını bekliyor. GSB KYK yurt başvuruları e devlet ekranından yapılacak. Peki KYK yurt ve kredi/burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
YKS tercih sonuçlarının ardından KYK yurt ve burs başvuruları araştırılıyor. KYK burs ve yurt başvurusu için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Devlet tarafından yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan vatandaşlara verilmekte olan imkânlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar bu noktada başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. Bu kapsamda "KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve kimler alabilir?" soruları şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurt ve burs başvurularında son durum
KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor. İlk olarak öğrenciler için konaklama desteği sağlanan yurt müracaatları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.
Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu yapılıyor
KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ
Her yıl KYK yurt ücretleri güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Yurt tipine göre ücretler 855 liraya kadar yükseliyor. Yeni yılın yurt ücretleri henüz belirlenmedi.
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Aile Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler, devlet koruması altında olanla bakanlık yurtlarında ücretsiz kalabiliyor.
KKTC 1.125 ₺
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu nedenle e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekiyor. Ayrıca isteyenler internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini de kullanabiliyor. Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.