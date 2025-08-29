KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor. İlk olarak öğrenciler için konaklama desteği sağlanan yurt müracaatları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.

Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu yapılıyor

KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ

Her yıl KYK yurt ücretleri güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Yurt tipine göre ücretler 855 liraya kadar yükseliyor. Yeni yılın yurt ücretleri henüz belirlenmedi.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Aile Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler, devlet koruması altında olanla bakanlık yurtlarında ücretsiz kalabiliyor.

TİP 517,50 ₺

TİP 607,50 ₺

TİP 720 ₺

TİP 765 ₺

TİP 855 ₺

KKTC 1.125 ₺