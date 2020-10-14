KYK, üniversite öğrencilerinin uygun bir fiyata devlet yurtlarında kalmasını sağlıyor. Başvurularda maddi durum öncelikli ele alınıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek için kredi veya burs imkanı da sağlanıyor. KYK geçtiğimiz günlerde yurt başvuru işlemleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu dolduracak.