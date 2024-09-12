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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! 2024 2025 GSB KYK yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?

        KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! 2024 2025 GSB KYK yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden KYK yurt yedek sonuçları açıklandı. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler yurtlara yerleşmek için yurtlara başvuru yapmıştı. Peki KYK yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:51
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        KYK yurt yedek sonuçları belli oldu. KYK yurtlarında kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor. KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

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        KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

        KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

        Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.

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        KYK YURT YEDEK NE DEMEK?

        KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

        Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

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        KYK YURTLARI GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?

        KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri genellikle 06:00 ile 23:00 arasındadır. Bu saatler, öğrencilerin derslere zamanında yetişebilmesi, yeterince dinlenebilmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor.

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