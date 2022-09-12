Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK yurt yedek başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt başvuru sonuçları 7 Eylül’de açıklandı. Bu sonuçlara göre hiçbir yurda yerleşemeyen öğrenciler yedekte kaldı. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrenciler ise KYK yurt yedek başvurularını ve sırasını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt yedek başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2022 KYK yurt yedek sorgulama ekranı…

ABONE OL
  • KYK YURT YEDEK SORGULAMA 2022: KYK Yurt Yedek Sırası Ne Zaman Gelir? KYK Yurt Yedek Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlayacak?

    KYK yurt yedek sırası bekleyen öğrenciler başvuruların ne zaman başlayacağını ve sıranın ne zaman geleceğini merak ediyor. İlk başvuru sonuçlarına göre 41 ilde tüm kontenjanlar doldu. Son yılların en çok öğrenci kabul ettiği dönem olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm yurtlarda asillerin bütün kontenjanı doldurduğunu açıkladı. Bu yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için devreye KYK yedek bekleyenler girecek. Peki, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? İşte detaylar…
  • KYK YURT YEDEK SORGULAMA 2022: KYK Yurt Yedek Sırası Ne Zaman Gelir? KYK Yurt Yedek Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlayacak?

    KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    KYK yurt yedek başvuruları henüz başlamadı. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın YKS ek tercihleri sonrasında yurt yedek başvuruları hakkında açıklama yapması bekleniyor. Duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Ayrıntılar geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KYK yurt yedek başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirdi. Bakanlıktan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih sürecinin 13 Eylül'de tamamlanmasının ardından ikinci faz KYK yurt sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

    Bu duyurudan sonra KYK yedek bekleyen öğrenciler için sıra belli olacak. Hemen akabinde ise KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklanacak. Sonuçlar GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.
  • KYK YURT YEDEK SORGULAMA 2022: KYK Yurt Yedek Sırası Ne Zaman Gelir? KYK Yurt Yedek Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlayacak?

    KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçlarının kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Çünkü 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler yurtlara bir an önce yerleşerek derslere hazır bir şekilde başlamayı amaçlıyor.

    KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

    Asil kayıt hakkı bulunan öğrenciler KYK yurt kayıt işlemlerini 9 Eylül Cuma günü saat 23:00'e kadar gerçekleştirdiler. KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar netlik kazanacak. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak.
  • KYK YURT YEDEK SORGULAMA 2022: KYK Yurt Yedek Sırası Ne Zaman Gelir? KYK Yurt Yedek Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlayacak?

    KYK YEDEK SIRASI NEDİR?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

    Asil sıradaki öğrenciler doğrudan kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler, farklı sebeplerle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.

    KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    KYK yedek sırası sorgulaması, GSB'nin sonuç ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. KYK yedek alım sonuçları http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilebilmektedir.

    KYK YURT YEDEK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    YURDA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, misafir öğrenci olarak GSB yurtlarında konaklayabilecekler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.