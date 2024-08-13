Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: Çok kalitelisin!
Real Madrid'in dev transferi Kylian Mbappe, Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'le yeni sezona hazırlanırken adından söz ettirmeye devam ediyor.
El Clasico'ya damga vurmuştu
Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaşmış ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 asist yapmıştı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu maç boyunca sahada kalmıştı.
Arda Güler, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise dinlendirildikleri için yer almadı.
Kylian Mbappe'yi etkiledi
Yeni sezon öncesi yeteneklerini sergileyen Arda Güler, takımının antrenmanında da Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi etkilemeyi başardı.
İspanyol basınından Defensa Central'e göre; Arda Güler ve Kylian Mbappe Real Madrid antrenmanlarına damga vuruyorlar.
Carlo Ancelotti'nin idmanda Vinicius, Mbappe ve Arda Güler'i hücum üçlüsü olarak denemesi sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.
Şaşkınlığını gizleyemedi
Antrenmanda Arda Güler'le oldukça iyi anlaşan Mbappe, genç yeteneğin pasıyla bir gol de kaydetti.
Bu olay sonrası idmana verilen arada Arda'nın yanına giden Mbappe şu sözleri dile getirdi: "Çok kalitelisin, şaşırdım!"
Ancelotti'nin iki ismin uyumunu görmesinin ardından Atalanta maçında Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan bir hücum hattını denemesi de bekleniyor.
Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.
Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.