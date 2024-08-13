Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: Çok kalitelisin!

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.