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        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe’den Real Madrid paylaşımı - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe’den Real Madrid paylaşımı

        Real Madrid'in kadrosuna kattığını duyurduğu Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait Real Madrid formalı fotoğraflarını paylaşarak hayallerine kavuştuğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:14
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        Mbappe'den Real Madrid paylaşımı!
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        La Liga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu da transferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Çocukluğunda giydiği Real Madrid ürünleriyle fotoğraflarını paylaşan Mbappe, Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı da yayımladı. Başarılı futbolcu paylaşımına not olarak da hayallerinin kulübüne kavuştuğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

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