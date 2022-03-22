"BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Daha önce doğumuyla ilgili ilk kez konuşan Kylie Jenner, "Kızım Stormi'nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, "Benim için hiç kolay değildi." demişti.