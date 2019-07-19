Forbes'a göre 2018'deki en popüler yabancı dizi olan La Casa De Papel'in 3. sezonu heyecanla bekleniyordu. La Casa De Papel 3. sezon yeni bölümleri Netflix tarafından yayınlandı. İşte detaylar...
LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BAŞLADI
Netflix'in İspanyol dizisi La Casa De Papel 3. Sezon 1. Bölümü 19 Temmuz 2019'da izleyicisiyle buluştu. İkinci sezonun sonunda diziden ayrıldığı düşünülen Berlin (Pedro Alonso) karakterinin 3. sezon tanıtım videosunda yer alması hayranlarına "Yaşıyor mu?" sorusunu düşündürmüştü. Yeni sezonda bu soru da cevap bulmuş olacak.
LA CASA DE PAPEL KONUSU
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Oyuncu
Karakter
Úrsula Corberó
Tokyo
Itziar Ituño
Raquel Murillo
Álvaro Morte
Profesör
Paco Tous
Moskova
Pedro Alonso
Berlin
Alba Flores
Nairobi
Miguel Herrán
Rio
Jaime Lorente
Denver
Darko Peric
Helsinki
Roberto Garcia Ruiz
Oslo
Kiti Mánver
Mariví Fuentes
Enrique Arce
Arturo Román
María Pedraza
Alison Parker
Esther Acebo
Mónica Gaztambide
LA CASA DE PAPEL 3. SEZON TANITIM
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