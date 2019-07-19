Forbes'a göre 2018'deki en popüler yabancı dizi olan La Casa De Papel'in 3. sezonu heyecanla bekleniyordu. La Casa De Papel 3. sezon yeni bölümleri Netflix tarafından yayınlandı. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BAŞLADI

Netflix'in İspanyol dizisi La Casa De Papel 3. Sezon 1. Bölümü 19 Temmuz 2019'da izleyicisiyle buluştu. İkinci sezonun sonunda diziden ayrıldığı düşünülen Berlin (Pedro Alonso) karakterinin 3. sezon tanıtım videosunda yer alması hayranlarına "Yaşıyor mu?" sorusunu düşündürmüştü. Yeni sezonda bu soru da cevap bulmuş olacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Oyuncu Karakter Úrsula Corberó Tokyo Itziar Ituño Raquel Murillo Álvaro Morte Profesör Paco Tous Moskova Pedro Alonso Berlin Alba Flores Nairobi Miguel Herrán Rio Jaime Lorente Denver Darko Peric Helsinki Roberto Garcia Ruiz Oslo Kiti Mánver Mariví Fuentes Enrique Arce Arturo Román María Pedraza Alison Parker Esther Acebo Mónica Gaztambide

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON TANITIM