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HaberlerTelevizyon

La Casa De Papel 3. sezon 1. Bölüm başladı! Netflix La Casa De Papel 3. sezon bölümleri yayında

İspanyol dizisi La Casa De Papel için heyecanlı bekleyiş sona erdi. La Casa De Papel dizinin üçüncü sezonunun ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyordu. Yeni sezonda birçok soru yanıt bulacak. Netflix La Casa De Papel'in 3. sezon bölümlerini yayınlandı

La Casa De Papel 3. sezon 1. Bölüm

Forbes'a göre 2018'deki en popüler yabancı dizi olan La Casa De Papel'in 3. sezonu heyecanla bekleniyordu. La Casa De Papel 3. sezon yeni bölümleri Netflix tarafından yayınlandı. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BAŞLADI

Netflix'in İspanyol dizisi La Casa De Papel 3. Sezon 1. Bölümü 19 Temmuz 2019'da izleyicisiyle buluştu. İkinci sezonun sonunda diziden ayrıldığı düşünülen Berlin (Pedro Alonso) karakterinin 3. sezon tanıtım videosunda yer alması hayranlarına "Yaşıyor mu?" sorusunu düşündürmüştü. Yeni sezonda bu soru da cevap bulmuş olacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Oyuncu

Karakter

 
 

Úrsula Corberó

Tokyo

 

Itziar Ituño

Raquel Murillo

 

Álvaro Morte

Profesör

 

Paco Tous

Moskova

 

Pedro Alonso

Berlin

 

Alba Flores

Nairobi

 

Miguel Herrán

Rio

 

Jaime Lorente

Denver

 

Darko Peric

Helsinki

 

Roberto Garcia Ruiz

Oslo

 

Kiti Mánver

Mariví Fuentes

 

Enrique Arce

Arturo Román

 

María Pedraza

Alison Parker

 

Esther Acebo

Mónica Gaztambide

 

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON TANITIM

 

 

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