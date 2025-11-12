La Laguna Tenerife: 80 - TOFAŞ: 70 | MAÇ SONUCU
TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi La Laguna Tenerife'ye 80-70 yenildi.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yann Vezo Davidson (Madagaskar)
La Laguna Tenerife: Huertas 6, Sastre 11, Giedraitis 17, Guerra 12, Doornekamp 6, Kostadinov, Fernandez 4, Van Beck, Fitipaldo 17, Scrubb, Shermadini 5, Alderete 2
TOFAŞ: Perez 16, Besson 17, Furkan Korkmaz 3, Yiğitcan Saybir 7, Blazevic 10, Whaley 2, Tolga Geçim, Kidd 8, Lewis 7, Thomasson
1. Periyot: 18-22
Devre: 39-38
3. Periyot: 59-48
4. Periyot: 80-70