Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA LA Lakers'ın 8 maçlık serisi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        LA Lakers'ın 8 maçlık serisi sona erdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Lakers'ı 111-101 mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lakers'ın 8 maçlık serisi sona erdi!
        ABONE OL

        NBA'de 8 maçla devam edildi. Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Boston Celtics'te Jayson Tatum, 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Jaylen Brown 31 sayı, Al Horford 14 sayı ve Derrick White ise 10 sayıyla maça katkıda bulundu.

        Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, LeBron James ise 22 sayı ve 14 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 20 SAYI

        Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup etti.

        Rockets'ta Dillon Brooks 27 sayıyla öne çıkarken, Alperen Şengün ve Aaron Holiday 20'şer sayıyla oynadı. Amen Thompson ise 15 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.

        REKLAM

        Pelicans'ta Zion Williamson 20 sayı, Jose Alvarado ve CJ McCollum ise 17'şer sayı kaydetti ancak bu performanslar yenilgiyi önlemeye yetmedi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 105-102

        Houston Rockets -New Orleans Pelicans: 146-117

        Toronto Raptors- Washington Wizards: 117-118

        Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118

        Milwaukee Bucks- Orlando Magic : 109-111

        Miami Heat-Chicago Bulls: 109-114

        Golden State Warriors-Detroit Pistons:115-110

        Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!