La Liga'da Barcelona şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

La Liga'da Barcelona şampiyon oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında konuk olduğu Espanyol'u 4–2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

La Liga'da Barcelona şampiyon oldu
AA

Barselona kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçta rakibine karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona, puanını 85'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Katalan takımının gollerini Robert Lewandowski (2), Alejandro Balde ve Oliver Kounde attı. Espanyol'un golleri ise Javier Puado ve Joselu'dan geldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, üç yıl aradan sonra 27. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

La Liga'da 35 kezle Real Madrid en çok şampiyon olan kulüp konumunda bulunurken, Barcelona ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren teknik direktör Xavi Hernandez ve Temmuz 2022'de Katalan takımına transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, ilk şampiyonluklarına kavuştu.

Lewandowski, 20 golle La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

Diğer yandan, ligde kalma mücadelesi veren Espanyol 31 puanla sondan ikinci (19) sırada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gedson'a 20 milyon iddiası!
FUTBOL Gedson'a 20 milyon iddiası!
Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic
FUTBOL Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic
Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında
FUTBOL Gözler Adana Demirspor maçında
Hollanda'da şampiyon Feyenoord!
FUTBOL Hollanda'da şampiyon Feyenoord!
 Manchester City deplasmanda farklı kazandı
FUTBOL Manchester City farklı kazandı
Nantes'ta Mustafa Muhammed kadro dışı!
FUTBOL Kadro dışı! Fransa'da şok gelişme...
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Galatasaray'da İstanbulspor mesaisi
İbrahim Yıldız yazdı: "Yabancı kuralında anlaşma yok"
FUTBOL "Yabancı kuralında anlaşma yok"
Jorge Jesus'un Attila Szalai'dan vazgeçemiyor! 31 maçta 29 kez formayı kaptı... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jesus'un prensi: Attila Szalai!
Galatasaray'da hangi oyuncular gidecek? Yaprak dökümü başlıyor... - GS transfer haberleri
FUTBOL 4 isim ile yollar ayrılıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.