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La Nina soğukları geliyor! 2022 yılında ilk kar ne zaman yağacak?

Türkiye, sonbahar mevsiminin son günlerini yaşarken, havalar yavaş yavaş değişiyor. Uzmanlar, bu sene La Nina olarak adlandırılan soğuk ve sert bir kış geçireceğimizi belirtiyor. İşte, kar yağışının başlayacağı tarihler....

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  • La Nina soğukları geliyor! Kar ne zaman yağacak? 2022 ilk kar ne zaman? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

    Aralık ayına girmeye günler kala, kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Uzmanlar, bu sene La Nina olarak isimlendirilen bir kış yaşayacağımızı ve özelikle Aralık ayında sıcaklıklarda önemli düşüşlerin yaşanacağını kaydetti. Peki, 2022 yılında ilk kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...
  • La Nina soğukları geliyor! Kar ne zaman yağacak? 2022 ilk kar ne zaman? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

    2022 YILINDA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
  • La Nina soğukları geliyor! Kar ne zaman yağacak? 2022 ilk kar ne zaman? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

    LA NİNA NE DEMEK?

    La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.
  • La Nina soğukları geliyor! Kar ne zaman yağacak? 2022 ilk kar ne zaman? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

    Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

    La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.
  • La Nina soğukları geliyor! Kar ne zaman yağacak? 2022 ilk kar ne zaman? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

    İSTANBUL'DA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Bu sene karın ilk yaşayacağımız tarihlerin Aralık 10 ile 15'i olduğuna dikkat çeken uzmanlar, soğuk ve yağışlı bir mevsim olacağını vurguladı.

    Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek

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