"Sazlıklar aynı zamanda nehrin filtresi, nehrin akciğerleri. Sazlıkların arasında yaşayan mavi yengeçler ve balık çeşitleri var. Özellikle caretta carettaların bu bölgede yoğun olmasının en büyük sebebi ise onları besleyen mavi yengeçlerin sazlıkların içinde yaşaması ve besin kaynaklarını buradan karşılaması. Burası doğal yaşamın kendisini gizlediği önemli bir alan. Bu da bölgeyi cazip hale getiriyor."