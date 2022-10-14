MİNİK BEYİNLER 5 DAKİKA İÇERİSİNDE OYUN OYNAMAYI ÖĞRENDİ

Mini beyinlere, hareketlerini takip edecek şekilde elektrik probları takıldı. Bir nöron raketini ne kadar çok hareket ettirir ve topa vurursa, sivri uçlar o kadar güçlü hale geldi. Nöronlar atışı kaçırdığında, oyun becerileri Cortical Labs tarafından oluşturulan bir yazılım programı tarafından eleştirildi.