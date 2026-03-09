Canlı
        Lady Gaga: Yakında evleniyorum

        Lady Gaga: Yakında evleniyorum

        Michael Polansky ile 2020'den bu yana birlikte olan ve 2024'te nişanlanan Lady Gaga, yakında evleneceklerini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        "Yakında evleniyorum"

        Müzik dünyasının ünlü yıldızı Lady Gaga, nişanlısı Michael Polansky ile evliliğinin çok yakında gerçekleşeceğini açıkladı. Bruno Mars'ın sunduğu radyo programına katılan ünlü şarkıcı, Mars'ın "Sırada ne var?" sorusuna, "Nişanlımla tüm yıl boyunca seyahat ettik, ama yakında evleniyoruz. Bizim için özel bir şarkı seçmeni umuyorduk" yanıtını verdi.

        Mars, "yakında" kelimesinin üstünde durup tarih sormazken, Gaga'nın isteğini yerine getirdi ve yeni albümünden 'Risk It All' adlı şarkısını Michael Polansky'ye ithaf etti.

        Polansky, geçen yıl kasım ayında Rolling Stone'a verdiği demeçte, gösterişli bir tören yerine özel bir tören istediklerini söylemişti. "Çok büyük bir düğün istemiyoruz, ama tadını çıkarmak istiyoruz. Birçok açıdan zaten evli gibi hissediyoruz, bu yüzden pek bir şey değişmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

        Gaga, 2024'te 'Jimmy Kimmel Live' programına katıldığında, Polansky'nin bir dağda kaya tırmanışı yaptıktan sonra otel odasında evlenme teklifinde bulunduğunu söylemişti. Polansky'nin tek dizinin üzerine çöktüğünü ve sırt çantasından nişan yüzüğünü çıkardığını belirtmişti.

        İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti. 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan isimlerden biri olan 39 yaşındaki Lady Gaga, 42 yaşındaki Polansky ile nişanlandığını ilk olarak Paris Olimpiyatları'nda duyurmuştu.

        Harvard Üniversitesi'nde matematik ve bilgisayar bilimi eğitim alan Polansky, Parker Group'un CEO'su olarak çalışıyor.

        #Lady Gaga
        #evlilik
