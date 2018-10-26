Lafnitz - Austria Klagenfurt maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Lafnitz, 26 Ekim 2018 Cuma günü Austria Klagenfurt takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:10. 16 puanlı Lafnitz 8. sırada bulunuyor, Austria Klagenfurt 10 puana sahip ve 14. sırada. Lafnitz son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ile oynadı. Austria Klagenfurt, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Lafnitz kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Austria Klagenfurt kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lafnitz son hafta oynanan Deutschlandsberger maçında 1-1 berabere kaldı.

Austria Klagenfurt, SC Weiz karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Lafnitz, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Austria Klagenfurt, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Austria Klagenfurt 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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