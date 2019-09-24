Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) başına geçmesi beklenilen Christine Lagarde, ticarete yönelik tehditlerin küresel ekonominin önündeki en büyük engel olduğunu ancak dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisinin iyi durumda olmaya devam ettiğini belirtti.

2011'den bu yana Uluslararası Para Fonu ( IMF) Başkanı olarak görev yapan Lagarde CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD ile Çin tarafından uygulanan gümrük vergilerinin "küresel ekonomi üzerinde büyük bir kara bulut" oluşturarak küresel ekonomik büyümeyi 2020'de yüzde 0.8 oranında düşürmesinin beklendiğini söyledi.

Lagarde, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyerek "Çok iyi bir durumda" dedi.