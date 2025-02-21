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        Haberler Spor Futbol Lage'den Orkun Kökçü açıklaması - Futbol Haberleri

        Lage'den Orkun Kökçü açıklaması

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Monaco maçında sekerek oyundan çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:06
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        Lage'den Orkun Kökçü açıklaması!
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        Portekiz devi Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Orkun Kökçü'yle ilgili konuştu.

        ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

        Lage, Monaco maçında sekerek oyundan çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü için gelen sorunun ardından, "Orkun Kökçü, Cumartesi günü ligdeki Boavista maçında oynayabilecek durumda. İlk 11'le ilgili kararımı daha sonra vereceğim." yanıtını verdi.

        Monaco maçında skoru 3-3'e getiren golü atan ve Benfica'ya turu getiren 24 yaşındaki Orkun Kökçü, bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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