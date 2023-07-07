Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor

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"Özellikle AB ülkeleri ile Rusya'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ülkemize yurt dışından kruvaziyerlerle gelen özel ziyaretçiler de var. Otobüs ile turlar dışında, rehberler eşliğinde 2 ve 3'lü gruplar halinde gelen ziyaretçiler de bölgeyi tercih ediyor. Ziyaretçilerin tanrıça Hekate adına düzenlenmiş böyle bir kutsal alanı ve bir tapınağı başka yerde görme şansı yok. Bu nedenle son dönemde ziyaretçi sayımızda büyük artış var."