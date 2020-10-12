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Lahana sarması nasıl yapılır? İşte kıymalı lahana dolması tarifi...

MasterChef yarışmacıları zahmetli bir lezzet olan lahana sarmasını yapıyor. Seyirciler kıymalı lahana sarmasının tarifini merak ediyor. İşte kıymalı lahana sarması tarifi...  

Lahana sarması nasıl yapılır? İşte kıymalı lahana dolması tarifi...

Zeytinyağlı ve kıymalı olarak yapılabilen lahana sarmasının yapımı temelde aynıdır. Bugün size kıymalı lahana sarması tarifi vereceğiz. İşte lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması kaç kaloridir? gibi sorularınıza yanıtlar...

KIYMALI LAHANA SARMASI TARİFİ

Lahana sarması malzemeleri;

Bir adet lahana
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 su bardağı pirinç
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı kuru nane
Sıvı yağ
Tuz
Pul biber


Salçalı sosu için;

1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

KIYMALI LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Soğanı soyup ince ince kıyın. Pirinci ve maydanozu yıkayın. İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın. Lahanın sert kısmı olan kafa kökünü kesin tencereye bütün olarak alıp su ekleyin haşlayın. Haşlanan lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin. Bu köklü kısımları sarmayı yapacağınız tencerenin dibine serin. Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir şeker kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin. Tüm iç malzeme bitene kadar bu işleme devam edin. Ardından 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda eritin, tuz ve sıvıyağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün. Lahana sarmanızın pişerken dağılmaması için üzerine küçük bir tabak kapatıp ocağa alın. Yaklaşık 30-40 dakika pişecek. Pişme aşamasında tadına bakmanızı öneririz. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edilebilir. Afiyet olsun.

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