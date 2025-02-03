Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı: 5 büyük ligde sonuçlar! - Futbol Haberleri

        LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı: 5 büyük ligde sonuçlar!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı!
        ABONE OL

        İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        REAL MADRID 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu.

        Madrid ekibinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

        Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.

        Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

        Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.

        REKLAM

        LIVERPOOL ZİRVEDE AVANAJINI KORUDU

        Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

        Üst üste üçüncü galibiyetini alan "Kırmızılar", rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

        Salah, gol sayısını 178 yaparak Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bıraktı.

        Zirve takipçilerinden Arsenal, haftanın maçında Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

        Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise evinde Brighton'ı 7-0'lık skorla hezimete uğrattı.

        Ligin 24. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 50, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 41'er puanla sıralandı.

        NAPOLI MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

        Serie A lideri Napoli, Leonardo Spinazzola'nın rakip fileleri havalandırdığı Roma deplasmanında uzatma dakikalarında Angelino'dan gelen golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

        REKLAM

        Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi biten Napoli, takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

        Haftanın maçında Milan ile Inter, Milano derbisinde 1-1 berabere kaldı. Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre alarak çalım ve paslarıyla damga vurduğu mücadelede Juventus, konuk ettiği Empoli'yi 4-1 yendi.

        Zirveden kopmaya başlayan Atalanta ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 5. kez puan kaybetti.

        Ligin 23. haftasında Napoli, 54 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51 ve Atalanta 47 puanla izledi.

        BAYERN MUNIH'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel'i Jamal Musiala, Harry Kane (2) ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-3 yenerek art arda 6. defa kazandı.

        Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla geçti.

        Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt ise Wolfsburg'u konuk ettiği maçta 1-1'lik skora razı oldu ve peş peşe ikinci beraberliğini aldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Can Uzun, 68. dakikada oyuna girerek takımının beraberlik golünü attı.

        REKLAM

        Ligde 20. hafta sonunda 51 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (45) ve Eintracht Frankfurt'un (38) önünde liderliğini sürdürdü.

        PSG'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

        Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Brest'i Ousmane Dembele (3) ve Gonçalo Ramos'un (2) golleriyle 5-2 mağlup etti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Almanya ekibi Stuttgart'a da 3 gol atan Dembele, PSG tarihinde üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.

        Haftanın maçında Olimpik Marsilya, evinde Olimpik Lyon'u 3-2'lik skorla geçti ve iki hafta sonra galip geldi.

        Zirve takipçilerinden Monaco ise sahasında Auxerre'i 4-2 yendi.

        Namağlup PSG'nin 20 hafta sonunda 50 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 40 ve Monaco 37 puan topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!