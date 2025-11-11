Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Lamine Yamal'dan İspanya'ya kötü haber! - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal'dan İspanya'ya kötü haber!

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da 18 yaşındaki golcü futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlık gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamal'dan İspanya'ya kötü haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı." denildi.

        Açıklamada, "RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

        Elemelerdeki E Grubu maçında, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”