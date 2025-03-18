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        Haberler Spor Futbol İspanya Lamine Yamal: Hiçbir takımdan korkmuyoruz - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal: Hiçbir takımdan korkmuyoruz

        Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, verdiği röportajda, "Hiçbir takımdan korkmuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:33
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        "Hiçbir takımdan korkmuyoruz"
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        Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, takımın gidişatına dair iddialı açıklamalarda bulundu.

        "KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

        Yamal, "Liverpool turnuvadan elendiği için Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biziz! Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Geçen yıl PSG'ye elendiğimiz gibi bir takım değiliz!" sözlerini sarf etti.

        RAKİBİ DORTMUND

        Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

        YAMAL'IN PERFORMANSI

        Barcelona'da bu sezon 38 maçta süre bulan Lamine Yamal, 13 gol attı ve 17 asist yaptı.

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