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Laodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında mevsimleri gösteren Helenistik döneme ait tek parça halinde güneş saati ortaya çıkarıldı

Laodikya
AA

Laodikya Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait mevsim ve ayları gösteren 2 bin yıllık güneş saati bulundu.

AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, içinde İncil'de adı geçen yedi kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı ekibi şimdiye kadar birçok önemli eseri gün yüzüne çıkardı.

Prof. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada, Laodikya'da kuzey ve batıda birer tiyatronun bulunduğunu belirtti.

Helenistik döneme ait batıdaki 2 bin 200 yıllık tiyatronun ayağa kaldırılması için hazırlanan proje kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü hatırlatan Şimşek, bu çerçevede restore işlemi yaptıklarını kaydetti.

Kazı ekibiyle birçok yeni verilere ulaştıklarını anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"2 bin 20 yıllık olduğunu düşündüğümüz güney yöne bakan küresel şeklinde güneş saati bulduk. Saat içinde bulunması gereken sabit gösterge çubuğu (gnomon) eksik. Bu çubuğun gölgesi mevsim ve aylara göre bakılıyor ve günün zamanını gösteriyordu. Unik ve emsalsiz bir örnek olması açısından sevindirici. Saatin üst bölümünde Grekçe olarak 'Ksimerini' yani kış, orta bölümde 'Isimerini' yani gün dönümü, gece ve gündüzün eşitliği, alt bölümde 'Terini' yani yaz adları yazılı."

Mermerden yapılan güneş saatinin alt bölümünden yaprak süslemenin olduğunu vurgulayan Şimşek, bu gibi eserlerin nadir bulunduğuna değindi.

Güneş saatlerinin Mısır'da ortaya çıktığını belirten Şimşek, "Güneş saatleri, milattan önce 331 yılında Büyük İskender'in Babil'i almasıyla batıya geçti. Laodikya'da üçüncü güneş saatini bulduk. Birisi yarım parça, diğeri sağlam ancak bu kadar detaylı işlenmemiş. Bu saat yılın bölümlerini net olarak gösteriyor. Kış, kış ile yaz ortasını ve yaz bölümünü gösteren 3 bölümlü saat ilk kez çıkartılıyor. Bu dünyada çok nadir örnekler içerisinde yerini aldı. Çünkü Laodikya okur yazar, zenginlik ve kültür sanat yönünden bir metropol kenti. Böyle Helenistik bir tiyatroda zamanı gösteren güneş saatini bulundurması hepimizi sevindirdi." diye konuştu.

 

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