Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: 1 ve daha fazlası, sana aşığım

"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM" DEDİM



Öte yandan uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, daha önce Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.



Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını belirten Tümer, şunları söylemişti:



2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'Ben bu çocukla evleneceğim...'



Fotoğraflar: Instagram