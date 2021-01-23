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HaberlerDünyadanSON DAKİKA: Larry King hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Larry King kimdir?
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Larry King hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayata veda etti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı

SON DAKİKA: Larry King hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Larry King kimdir?

ABD'li televizyon sunucu Larry King'den acı haber geldi. Üç haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören King yaşamını yitirdi. King'in ölüm haberi resmi Twitter hesabından duyuruldu.

LARRY KING HAKKINDA

Larry King, 1985 yılından 2010 yılına kadar CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunmaktaydı. King 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucu kişilerle gerçekleştirdiği röportajlarıyla, ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmekteydi. Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazandı. Larry King 2010 yılında CNN'den ayrılmıştı. Mayıs 2013'ten itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktaydı.

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