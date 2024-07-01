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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Latif Demirci sergisi devam ediyor

        Latif Demirci sergisi devam ediyor

        'Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ' sergisi 31 Temmuz'a dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ziyarete açık kalacak. Sergi Ağustos'ta da Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:08
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        Latif Demirci sergisi devam ediyor
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        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açılan ve Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seren “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisinin süresi, sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine 1 ay uzatıldı. 31 Temmuz’a dek Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilecek sergi, Ağustos’ta da İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak ve Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

        Sergi, Demirci’nin 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor. Kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıkan serginin küratörlüğünü, sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz, tasarımını ise Emre Senan üstleniyor.

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        Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürler, Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler, Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürleri, Batı sanatının önde gelen ressamlarının eserlerini ‘Latifçe’ye çevirerek yeniden çizip boyadığı “Çeviren Latif Demirci” albümünden çizimler, insan ile hayvanın gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı “National Geoglathif” albümünden örnekler ile Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler bu sergide görülebilir.

        Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabını ise İhsan Yılmaz hazırladı. Yılmaz’ın metinlerine, Latife Tekin, Yasemin Demirci, Turgut Çeviker, Hasan Bülent Kahraman, Selçuk Demirel, İrfan Sayar, Atilla Atalay, Tan Oral, Bahadır Baruter, Metin Üstündağ, Mehmet Çağçağ, Behiç Pek, Ergün Gündüz, Evrim Altuğ, Erdil Yaşaroğlu ve Zafer Temuçin gibi isimlerin kaleme aldığı yazılar eşlik ediyor. Kitapta ayrıca sanatçının karikatürleri ve aile albümünden fotoğraflar da yer alıyor.

        “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 31 Temmuz’a dek her gün, 9.00-19.00 saatleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilir. Ağustos ayından itibaren ise sergi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

        Serginin kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın internet sitesi ile kitabevlerinden, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin satış mağazası RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılar­dan ulaşılabilir.

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        #Latif Demirci
        #İş Sanat
        #Kibele Sanat Galerisi
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