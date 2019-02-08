Latin Amerika ülkelerinin gözü 'Gülperi'nin üzerinde

Bu sezon Cannes'da, Mipcom fuarında düzenlenen görkemli davetle dünyanın dört bir yanından gelen yapımcıların ve yabancı basının ilgisini toplayan Show TV ekranlarının sevilen dizisine şimdi de Latin Amerika ülkeleri'nden teklifler geliyor.

Ortadoğu ülkelerinde birçok hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay bu dönem ekranlara Gülperi dizisiyle damga vurdu. Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in uyumunun büyük beğeni topladığı dizi her hafta sosyal medyada da gündeme oturuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla milyonların gönlüne taht kuran Gülperi, Cuma akşamları Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Gülperi'nin yayın haklarını satın almak isteyen Latin Amerika ülkeleri, bu sıralar Tims&B Productions ile görüşme halinde. Anlaşma sağlandığı taktirde Türkiye'de büyük beğeniyle takip edilen dizi, Latin Amerika ülkelerini de etkisi altına alacak.