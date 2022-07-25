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Haberler Dünya Lavrov: Rusya, Ukrayna'dan kaçmak isteyenlere yardım edecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'dan kaçmak isteyenlere yardım edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği'nde yaptığı açıklamada, "Moskova kesinlikle Ukrayna'da rejimden kaçmak isteyenlere yardım edecek." dedi.

Lavrov: Rusya, Ukrayna'dan kaçmak isteyenlere yardım edecek
Lavrov: Rusya, Ukrayna'dan kaçmak isteyenlere yardım edecek
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HABERTURK.COM / İHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova kesinlikle Ukrayna'da rejimden kaçmak isteyenlere yardım edecek." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında Ukrayna'daki "askeri operasyon" hakkında konuştu.

Lavrov, "Rus ve Ukraynalı kişiler birlikte yaşamaya devam edecek. Biz kesinlikle Ukrayna'daki tarih karşıtı rejimden kaçmak isteyen Ukraynalılara yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA İMZALANAN TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI

Sözlerinin devamında Ukrayna ile İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında konuşan Lavrov, Rusya'nın bu anlaşmanın hazırlanması aşamasında hem Ukrayna tahılının sevkiyatı hem de Rus tarım ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması yönünde çaba gösterdiklerini aktararak, "Sonuçta her iki sorunun da bir pakette çözülmesinde ısrar ettik. Ukrayna tahılıyla ilgili sorunlar İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurularak çözülecek. Ukraynalıların karasularını boşaltması ve gemilerin geçişine izin vermesi garanti edilecek. Rusya ve Türkiye açık denizlerde geçişleri boyunca deniz kuvvetleriyle güvenliklerini sağlayacaklar" dedi.

Limanlardaki gemilerin çıkışının Kiev tarafından engellendiğini savunan Lavrov, "Hala 16-17 ülkeden yaklaşık 70 yabancı gemi rehin olarak bulunuyor ve bu arada Mısır'a gıda getirmesi beklenen bir gemi mayın tehlikesi nedeniyle Ukrayna limanlarında engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya'nın barış müzakerelerini sürdürme ihtimali hakkında da yorum yapan Lavrov, "Ukrayna ile daha geniş bir konu yelpazede müzakereleri sürdürmeye karşı bir önyargımız yok. Ancak bu bize bağlı değil. Çünkü Ukrayna makamları, devlet başkanından sayısız danışmanına kadar, Ukrayna'nın Rusya'yı mağlup edene kadar müzakere olmayacağını söylüyor" dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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