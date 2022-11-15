Lavrov'un iPhone'u gündem oldu 0:00 / 0:00

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AP'nin, Lavrov'un, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meğerse, o (Lavrov) hastaneye kaldırılmış. Elbette bu yalanın en üst seviyesi." ifadesini kullanmıştı.

Huffington Post'un haberine göre özel bir haber vereceklerini vurgulayan Zaharova, bu açıklamasından kısa bir süre sonra Lavrov'un Bali'de kaldığı yerde çalışma esnasındaki video görüntüsünü yayımlamış ve Zaharova'nın "Sizin hastaneye kaldırıldığınız haberlerde yer alıyor" sözleri üzerine, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basında çok defa hastalandığı iddialarının yer aldığını hatırlatarak "Bu, eski politikaların oyunu" demişti.

Ancak Batı basınında Lavrov'un videosundan çok masasında ve üzerinde yer alan ürünler dikkat çekti. Ukrayna savaşı sonrası Batı'ya rest çeken ve karşı yaptırımlar uygulayan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'un videosunda masanın üzerinde son model bir iPhone, bileğinde Apple Watch'a benzeyen bir saat ve üzerinde hayatını kaybeden ABD'li sanatçı Jean-Michel Basquiat'ın tişörtü yer aldı.

Dışişleri Bakanı'nın ABD markasını tercih etmesine yönelik ise Rusya'dan ayrı bir açıklama gelmedi.

* Haberin görseli Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından alınmıştır.