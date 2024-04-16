Lazio'lu Felipe Anderson, Palmeiras'la anlaştı
Brezilya ekibi Palmeiras, İtalya temsilcisi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalya Ligi'nde 7. sırada yer alan Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson, sezon sonunda Brezilya temsilcisi Palmeiras'a transfer oluyor.
Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, temmuz ayında yeni takımının kadrosuna katılacağı belirtildi.
Anderson'un sözleşmesinin 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 44 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı.