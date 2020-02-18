LC Waikiki çalışma saatleri 2020

LC Waikiki mağazalarının çalışma saatleri, tüketiciler tarafından araştırılıyor.

LC WAIKIKI 2020 MESAİ SAATLERİ

LCW hafta içi sabah saat 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 22.00’a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde bulunan LC Waikiki mağazaları 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanıyor. Mağazalar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de faaliyet gösteriyor.

LC Waikiki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ve bu bayramların arefe günlerinde de açıktır. LCW ayrıca; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi çeşitli resmi tatil günlerinde de hizmet veriyor.

LCW İLETİŞİM BİLGİLERİ

LC Waikiki Genel Merkezi, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. 0 212 657 55 55 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz.