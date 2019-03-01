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Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Monde, Türkiye ile Rusya ilişkilerine geniş yer verdi. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri konu alan makalenin yazarı Marie Jego, dikkat çeken tespitlerde bulundu. Türkiye ile Rusya arasında, Suriye konusunda farklı bakış açılarına rağmen güven ilişkisinin kurulduğunu vurgulayan Jego'nun makalesinde şu tespitler yer aldı...
RUSYA VE TÜRKİYE YAKINLAŞIYOR
Moskova ve Ankara arasındaki görüş ayrılığı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus müttefiklerini Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulmasına tam olarak ikna edemediğini iddia eden Jego, şu ifadeleri kullandı: "ABD de güvenli bölge kurulmasını amaçlamıyor. Aralık ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 32 km'lik güvenli bölge sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bunu hâlâ somutlaştıramadı. Sabrı azalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklerinin onayını almadan asker gönderme tehdidinde bulundu. Moskova, Tahran ve Washington, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde hâkimiyeti ele geçirmesini istemiyor."
"ABD'NİN ÇEKİLMESİ ÜÇ ÜLKENİN ÇIKARINA"
Le Monde muhabiri, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İran, Türkiye ve Rusya'nın çıkarına olacağını da belirtti. Bununla birlikte söz konusu üç ülkenin 'normalleşmiş' Suriye'nin geleceğine ilişkin ortak görüşe sahip olmadığının altını çizen Jego, özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardaki varlığının soru işareti doğurduğunu belirtti. Jego, Erdoğan ve Putin'in Adana Mutabakatı üzerine yoğunlaştığını, Suriye'de PKK ve müttefiklerine karşı operasyon imkânı sunan anlaşmanın Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE, RUSYA İLE BATI'YLA İLİŞKİSİNİ DENGELİYOR"
Le Monde'a göre Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştıran farklı faktörler de var. İki ülkenin çok taraflı yaklaşım ve doların hegemonyasıyla mücadele konusunda görüşmeler yaptığını, Batı'ya olan kızgınlığın bu birlikteliği güçlendirdiğini belirten Marie Jego, şu vurguyu yaptı: "Türkiye ve Rusya, her şeyden önce Ortadoğu'da Batılı ülkelerin nüfuzuna karşı bir güç teşkil etmek istiyor. Rusya, Batılı müttefiklerini birbirleriyle karşı karşıya getirerek süper güç statüsünü yeniden kazanmayı ve nüfuz alanını genişletmeyi planlıyor. Türkiye için ise Rusya, Batı'yla ilişkilerin dengelenmesinde önemli bir rol oynuyor."
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