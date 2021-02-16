Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

Lebaleb kelimesinin anlamı araştırılıyor. Türkçe'nin tarih boyunca pek çok dille ilişki halinde olması Farklı dillerden pek çok kelimenin dilimize yerleşmesini sağlamış. Lebâleb kelimesi sosyal medyada en çok konuşulan konuşardan biri oldu. Peki, Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

Tarihten bu güne farklı kültürlerle yapılan savaşlar, ticaret anlaşmaları ve dostluk ilişkileri elbette dili de etkilemiştir. Farkı dillerinden birçok kelime alışverişi yapılmıştır. Eski zamanlarda çok fazla kullanılan ancak bugün pek kullanılmayan kelimelerden biri olan Lebaleb kelimesi araştırılıyor. Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

LEBALEB NE DEMEK?

Lebâleb, kelimesi Farsça "Ağzına kadar dolu" anlamına karşılık gelmektedir.

Farsça dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mahur ne demek? Mahur nedir? Mahur kelimesinin TDK anlamı
NEDİRMahur ne demek?
Kim Milyoner Olmak İster Fatma Aliye sorusunun cevabı nedir? Fatma Aliye kimdir? Fatma Aliye'nin resmi olan pa
NEDİRKim Milyoner Olmak İster Fatma Aliye sorusunun cevabı ...
Sevgililer günü aslında ne? Aziz Valentine kimdir? Aziz Valentine günü nedir?
NEDİRSevgililer Günü ve Aziz Valentine
Hamilelikte limon yemenin faydaları! Hamilelikte limon yeme isteği
NEDİRHamilelikte limon yemenin faydaları
Hamilelikte kivi yemek yararlı mı, zararlı mı? Hamilelikte kivi çayı içilir mi?
NEDİRHamilelikte kivinin önemine çok şaşıracaksınız!
Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamatın manevi faydaları ve yan etkileri
NEDİRHacamatın faydaları nelerdir?
Hamilelikte hurma yenir mi? Hamilelikte hurma ne zaman yenmeli?
NEDİRGebelik kramplarına mucizevi çözüm: Hurma
Hamam otunun faydaları nelerdir? Hamam otu yağı cilde faydaları
NEDİRHamam otunun faydaları nelerdir?
Hamilelikte ayvanın faydaları nelerdir? İşte ayva yemenin yararları
NEDİRHamilelikte ayvanın faydaları nelerdir?
Hamilelikte elma yemenin faydaları nelerdir? Hamilelikte elma yemek bebeği güzelleştirir mi?
NEDİRHamileler, elmayı mutfağınızdan eksik etmeyin!