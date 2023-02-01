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NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, Knicks deplasmanında 28 sayı, 10 ribaunt, 11 asistlik performans sergileyerek Lakers'ı sezonun 24. galibiyetine taşıdı. 38 yaşındaki James, NBA'de 20. sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı başardı.

Kariyerinde 10 bin 338 asist üreten James, lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bıraktı. Yıldız basketbolcu, listede John Stockton (15 bin 806) Jason Kidd (12 bin 91) ve Chris Paul'un (11 bin 246) ardından 4. sırada yer aldı.

Ayrıca kariyerinde 38 bin 299 sayıya ulaşan James'in NBA normal sezonlarının en skorer ismi Kerim Abdülcabbar'ı (38 bin 387) geçmesine 89 sayı kaldı.

Öte yandan Knicks karşısında Anthony Davis 27 sayı, 9 ribaunt, Rui Hachimura 19 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Knicks'te ise Jalen Brunson 37, Julius Randle 23 sayı kaydetti.

JOKIC "TRIPLE-DOUBLE" YAPTI, NUGGETS KAZANDI

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 122-113 yendi.

İki maç sonra kazanarak 35 galibiyete ulaşan Nuggets'ta Nikola Jokic, 26 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle bu sezon 16. kez "triple-double" yaptı. Jamal Murray ise 32 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Üst üste 9 olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta CJ McCollum ve Herbert Jones 21'er sayı attı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 123-129 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 103-108

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 124-115

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 122-113