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        Haberler Dünyadan LeBron James'ten başkan adayı Kamala Harris'e destek - Magazin haberleri

        LeBron James'ten başkan adayı Kamala Harris'e destek

        ABD başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıklayan ünlü isimlere NBA'in efsanevi oyuncusu LeBron James de eklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:53
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        Seçimde tarafını belli etti
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        NBA yıldızı LeBron James, 5 Kasım ABD başkanlık seçimi için Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı. Efsanevi basketbol oyuncusu, seçime birkaç gün kala tarafını netleştirdi.

        Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırgan sözlerinin yer aldığı bir video paylaşan Los Angeles Lakers oyuncusu, X'teki gönderisinde şunları söyledi: Burada neden bahsediyoruz? Çocuklarımı, ailemi ve onların nasıl büyüyeceğini düşündüğümde seçimim netleşiyor. Kamala Harris'e oy verin!

        Videoda; eski başkanın, kamala Harris'in seçilmesi halinde ülkenin sonunun "Detroit gibi olacağı" uyarısı ve belgesiz göçmenlerin "ülkenin kanını zehirlediğini" söylemesi de dahil olmak üzere Trump'ın yıllar boyunca kullandığı aşağılayıcı söylemin kısa parçaları yer aldı.

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        Video, şu sözlerle sona eriyordu: Nefret bizi geriye götürür.

        LeBron James'in gönderisi; Beyonce, Taylor Swift, Jennifer Aniston ve Arnold Schwarzenegger gibi önemli isimlerden destek alan Kamala Harris'in en son yüksek profilli desteğini gösteriyor.

        James, bir önceki başkanlık seçiminde de aktif olarak yer almış ve diğer sporcularla birlikte seçmenlerin baskılanmasıyla mücadeleye odaklanan bir oy hakları örgütü olan More Than A Vote'u kurmuştu.

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        #Kamala Harris
        #lebron james
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