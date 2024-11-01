LeBron James'ten başkan adayı Kamala Harris'e destek

NBA yıldızı LeBron James, 5 Kasım ABD başkanlık seçimi için Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı. Efsanevi basketbol oyuncusu, seçime birkaç gün kala tarafını netleştirdi.

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırgan sözlerinin yer aldığı bir video paylaşan Los Angeles Lakers oyuncusu, X'teki gönderisinde şunları söyledi: Burada neden bahsediyoruz? Çocuklarımı, ailemi ve onların nasıl büyüyeceğini düşündüğümde seçimim netleşiyor. Kamala Harris'e oy verin!

Videoda; eski başkanın, kamala Harris'in seçilmesi halinde ülkenin sonunun "Detroit gibi olacağı" uyarısı ve belgesiz göçmenlerin "ülkenin kanını zehirlediğini" söylemesi de dahil olmak üzere Trump'ın yıllar boyunca kullandığı aşağılayıcı söylemin kısa parçaları yer aldı.