LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı!

NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.

Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.

Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.