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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

        LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 128-112 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:40
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        LeBron "triple-double" yaptı, Lakers kazandı!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.

        Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.

        Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.

        THUNDER'DAN KINGS'E 34 SAYI FARK

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı.

        Thunder'da Aaron Wiggins 41 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.

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        Kings'te ise De'Aaron Fox'un 20 ve Malik Monk'un 19 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SONUÇLAR

        Utah Jazz-Orlando Magic: 113-99

        Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 132-127

        Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 104-107

        Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 144-110

        Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 103-105

        Houston Rockets-Brooklyn Nets: 98-110

        San Antonio Spurs-Miami Heat: 103-105

        New York Knicks-Los Angeles Lakers: 112-128

        Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-108

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