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Lecce - Napoli: 1-2 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lecce'ye konuk olan lider Napoli, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti.

Lecce - Napoli: 1-2 (MAÇ SONUCU)
AA

İtalya Serie A'nın 29. haftasında lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1 yendi.

Via del Mare Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 64. dakikada Antonino Gallo kendi kalesine attı. Lecce'nin golü, 52. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 74 yapan Napoli, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Lecce ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

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