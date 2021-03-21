AA

Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Leicester City, Manchester United'ı, Chelsea de Sheffield United'ı konuk etti.

Leicester City, Iheanacho'nun 24 ve 78, Tielemans'ın ise 52. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Manchester United'ın golünü, 38. dakikada Greenwood kaydetti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Diğer mücadeleyi ise Chelsea, 24. dakikada Norwood (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Ziyech'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

17 ve 18 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında Leicester City ile Southampton, Chelsea ile de Manchester City karşılaşacak.