Lens takmak günah mı? Diyanet'e göre lens takmak caiz mi?

Kimisi şişe dibi gibi kalın gözlük camlarından kurtulup özgürce görebilmek için, kimisi ise aynaya baktığında hayalini kurduğu o mavi veya yeşil bakışlara sahip olabilmek için lens kullanmayı tercih eder. Ancak bu yapay müdahale, özellikle estetik amaçlı renkli lens kullanımında, dindar kesimlerin zihninde bazı fıkhi soruların uyanmasına neden olur. Allah'ın verdiği doğal göz rengini değiştirmek "fıtrata müdahale" sayılır mı? Gözün üzerine yapışan bu plastik tabaka, abdest ve gusül sırasında suyun göze ulaşmasına engel olur mu? İşte detaylar.

İslam fıkhında bedene yapılan müdahaleler iki ana kategoride değerlendirilir: Tedavi amaçlı olanlar ve tezyinat (süsleme) amaçlı olanlar. Görme bozukluğunu gidermek için takılan şeffaf lenslerin tıbbi bir gereklilik olduğu açıktır ve gözlükten farksızdır. Ancak işin rengi, estetik amaçlı renkli lenslere gelince değişir. Burada devreye "yaratılışı değiştirmek", "karşı tarafı kandırmak (tedlis)" ve "abdestin geçerliliği" gibi fıkhi kavramlar girer. Bu yazımızda, kontakt lenslerin abdest ve gusle engel olup olmadığını, renkli lens takmanın estetik sınırlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair fetvalarını ve bu uygulamanın hangi durumlarda "mekruh" veya "haram" sınırına yaklaşabileceğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Dünyaya daha net veya daha renkli bakarken içinizin de rahat olmasını sağlayacak bilgiler için okumaya devam edin...

REKLAM KONTAKT LENS NEDİR VE KULLANIM AMAÇLARI Kontakt lens, korneanın üzerine yerleştirilen, görme kusurlarını düzeltmek veya göz rengini değiştirmek amacıyla kullanılan ince, kavisli merceklerdir. Fıkhi hükmü belirleyen en önemli unsur, kullanım amacıdır. Birinci grup, miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için doktor tavsiyesiyle kullanılan lenslerdir. Bunlar, kişinin hayat kalitesini artıran, görmesini sağlayan tıbbi araçlardır. İslam dini, tedaviyi ve sağlığı korumayı emreder. Bu nedenle, gözlük yerine lens kullanmak, kişinin tercihine kalmış mubah (serbest) bir eylemdir. Hatta gözlük takmanın zor olduğu mesleklerde veya durumlarda lens takmak bir kolaylıktır ve dinen hiçbir sakıncası yoktur. İkinci grup ise, görme kusuru olsun veya olmasın, sadece göz rengini değiştirmek için takılan kozmetik lenslerdir. Fıkhi tartışmaların yoğunlaştığı alan burasıdır. Kişi, kahverengi olan gözlerini maviye çevirmek istediğinde, bunu yapması dinen "yalan söylemek" veya "Allah'ın eserini beğenmemek" anlamına gelir mi? REKLAM RENKLİ LENS VE "FITRATI DEĞİŞTİRME" MESELESİ İslam alimlerinin çoğunluğu, renkli lens kullanımını "yaratılışı değiştirmek" (tagyir-i fıtrat) kapsamında değerlendirmez. Çünkü fıtratı değiştirmenin yasak olduğu durumlar; dövme yaptırmak, estetik ameliyatla yüzün şeklini kalıcı olarak değiştirmek gibi geri dönüşü olmayan ve kalıcı müdahalelerdir.

Oysa kontakt lens, takılıp çıkarılabilen geçici bir süs eşyasıdır. Tıpkı saç boyamak, yüzük takmak veya makyaj yapmak gibi, kişi istediği zaman bunu çıkarıp doğal haline dönebilir. Bu nedenle, renkli lens takmak "kalıcı bir değişiklik" yapmadığı için haram kapsamında görülmez. Kadınların kendilerini daha güzel hissetmek veya eşlerine güzel görünmek amacıyla, mahremiyet sınırlarına dikkat ederek renkli lens takmaları caizdir. Ancak burada "dikkat çekme" ve "aşırılık" faktörleri devreye girerse hüküm mekruha (hoş görülmeyene) dönebilir. REKLAM ABDEST VE GUSÜL ABDESTİNE ENGEL Mİ? Lens kullananların en çok endişe ettiği konu, abdest ve gusül sırasında lenslerin çıkarılıp çıkarılmayacağıdır. İslam fıkhına göre gusül abdestinde (boy abdesti) vücudun iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması farzdır. Ancak bu "dış beden" için geçerlidir. Gözün içi (küre kısmı), bedenin "dış"ı değil "iç"i sayılır. Hanefi mezhebi de dahil olmak üzere fıkıh alimlerinin ittifakla belirttiği görüşe göre, gusül veya namaz abdesti alırken gözlerin içini yıkamak farz değildir. Yüzü yıkamak, yüzün dış sınırlarını kapsar. Göz kapaklarının içi ve göz küresi yıkanması gereken yerlerden değildir. Hatta gözün içini yıkamaya çalışmak, göze zarar verebileceği için mekruh bile görülmüştür.