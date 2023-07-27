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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık yatırım - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık yatırım

        Çevreci tutumuyla bilinen Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio, vegan spor ayakkabı şirketine yatırım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 18:22
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        Çevre hareketlerine verdiği milyonlarca dolarlık destekle de adından söz ettiren Leonardo DiCaprio, 230 milyon sterlin değerinde olduğu söylenen servetinin bir kısmıyla geri dönüştürülmüş bambudan vegan spor ayakkabılar üreten bir şirkete yatırım yaptı.

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        4 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

        Leonardo DiCaprio şirkete, 4 milyon sterlin (140 milyon TL) yatırım yaptı. Her bir çift ayakkabı için 20 plastik şişeyi dönüştüren şirketin kurucularından Emmanuel Eribo, "Leonardo DiCaprio bizim yatırımcılarımızdan biri" açıklamasını yaptı.

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        "BAŞKA AYAKKABI GİYMİYOR"

        Emmanuel Eribo, sözlerine şu cümleleri de ekledi: Resmi kıyafet giydiği zamanlar dışında, Leonardo DiCaprio'nun bizimkiler dışında başka bir çift ayakkabı giydiğini görmedim. Bu herhangi bir anlaşmanın parçası değil, desteklemesine yönelik gerçek bir sevgi.

        #Leonardo DiCaprio
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