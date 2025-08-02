Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane: Maç temposuna ihtiyacım var - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane: Maç temposuna ihtiyacım var

        Galatasaray'ın oyuncularından Leroy Sane, Lazio'yla 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç temposuna ihtiyacım var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 23:30 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maç temposuna ihtiyacım var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio'yla 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, açıklamalarda bulundu.

        "MAÇ TEMPOSUNA İHTİYACIM VAR"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız, kısa süreli antrenman sürecine rağmen sahada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        "1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maç temposuna ihtiyacım var. Ritmi kazandıkça daha fazlası gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmak istiyorum. Bugün kaybetmedik en azından, bu bir teselli oldu," ifadelerini kullandı.

        Transfer sürecinde Galatasaray taraftarının etkisine de dikkat çeken Sane, "Çok etkili oldular. Sadece o gün değil, daha önce Bayern Münih ile buradayken takımın oyunundan da etkilenmiştim. Taraftar çok etkiledi beni. Çok gol atmak ve bu taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ve derbilerde bu heyecanı onlarla birlikte yaşamak istiyorum," dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Yeniden aşkın göstergesi
        Yeniden aşkın göstergesi
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!