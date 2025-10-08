Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.864,21 %0,46
        DOLAR 41,7122 %0,03
        EURO 48,5526 %-0,18
        GRAM ALTIN 5.414,82 %1,37
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,42 %1,95
        BITCOIN 121.438,00 %-0,47
        GBP/TRY 55,9668 %-0,04
        EUR/USD 1,1631 %-0,22
        BRENT 66,02 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 8.853,24 %1,37
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Letven Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman: "Ülkemiz yaban mersini üretiminde küresel rekabette söz sahibi olacak" - Alışveriş Haberleri

        Letven Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman: "Ülkemiz yaban mersini üretiminde küresel rekabette söz sahibi olacak"

        Madrid'de düzenlenen Fruit Attraction Fuarı'nda Türkiye'nin önde gelen yaban mersini üreticisi Alova Farm, tarım sektörünün küresel devleri SEKOYA, North Bay ve Elifab ile stratejik bir iş ortaklığına imza attı. Letven Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman, "Türkiye, yaban mersini üretiminde sadece iklimsel avantajlara değil, aynı zamanda lojistik ve ticari erişim gücüne de sahip. Alova Farm gibi vizyoner üreticiler sayesinde ülkemiz, bu alanda küresel rekabette söz sahibi olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkemiz yaban mersini üretiminde küresel rekabette söz sahibi olacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fruit Attraction Fuarı’na katılan şirket, yaban mersininde küresel oyuncular SEKOYA, North Bay ve Elifab ile bir iş ortaklığına imza attı. Türkiye’nin yaban mersini üretiminde yalnızca yerel değil küresel bir üretici olma yolunda önemli bir hamle yapan Alova Farm paketleme tesisi, üretim ve dağıtımı içeren 7 milyon Euro tutarında iş birliğini bir imza töreni ile duyurdu.

        Madrid’de düzenlenen fuarda gerçekleşen imza törenine Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman, Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, Alova Farm Kurucusu Levent Sarılgan, North Bay Avrupa Direktörü Philip Thomas Symons, SEKOYA Başkan Yardımcısı Mark David ve Elifab Satış Direktörü Ed Westerweele katıldı.

        REKLAM

        YABAN MERSİNİNDE ÜRETİMİ ARTIRACAK HAMLE

        Alova Farm’ın yatırımcısı olan Türkiye’nin girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerinden Letven Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman, artan üretim kapasitesi, stratejik ortaklıklar ve yatırımcı desteğiyle Türkiye’nin Avrupa ve Asya pazarlarında rekabetçi bir ihracatçı konumuna hızla ilerleyeceğini vurguladı. Duman, “Türkiye, yaban mersini üretiminde sadece iklimsel avantajlara değil, aynı zamanda lojistik ve ticari erişim gücüne de sahip. Alova Farm gibi vizyoner üreticiler sayesinde ülkemiz, bu alanda küresel rekabette söz sahibi olacak” dedi.

        Agro ekonomide yatırımlarını TARS Girişim sermayesi yatırım fonu ile 3 yılda 10 kat büyüten Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç ise yatırımın stratejik değerine dikkat çekti:

        “Alova Farm’a yaptığımız yatırımı 3 yılda 20 kat büyütmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım, Letven Capital’in tarım gıda ve teknolojilerine yaptığı stratejik yatırımların ne denli doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye yüksek teknoloji ve inovasyonu tarım ve gıda endüstrisine entegre ederek 200 milyar dolarlık bir agro ekonomiyi rahatlıkla başarabilir.”

        “DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 ÜRETİCİSİ ARASINDA OLACAĞIZ”

        225 dönümde 125 bin saksılık yaban mersini üretim kapasitesine sahip Alova Farm, yeni iş birliği ile 2028 yılına kadar üretimini bin tona ulaştırma hedefinde. Yalova’da bulunan tesislerinde bu yıl yaklaşık 150 tonluk bir üretim yaptıklarını belirten Alova Farm Kurucusu Levent Sarılgan, “Bu iş birliği ile genişleyecek üretimimizin paketlemesi ve satışı konusunda çok daha hızlı hareket edebileceğiz. SEKOYA’nın genetik uzmanlığı, North Bay’in dağıtım gücü ve Elifab’ın teknolojik çözümleriyle üretimden ihracata tüm zinciri güçlendireceğiz” dedi.

        REKLAM

        2025 itibarıyla küresel pazar büyüklüğü 10 milyar dolara yaklaşan yaban mersini sektörünün 2032’ye kadar yüzde 5’e yakın yıllık büyüme ile 13 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin bu talebi karşılamada etkin bir rol üstlenebileceğini söyleyen Sarılgan, “Türkiye, yıllık üretimde yüzde 400’ün üzerinde büyüme oranına sahip. Artan yatırımlar ve artan üretim ile ülkemiz küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor. Türkiye dünyanın en büyük üreticileri arasında olabilecek kapasiteye sahip. Bu iş birliği, ülkemizin küresel pazardan yüzde 10 pazar payı alma yönünde bir dönüm noktası olacak. Biz yaban mersininde potansiyeli keşfettik. Bilgi, teknoloji ve doğru ortaklıklarla tarımda yeni bir sayfa açıyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük 20 yaban mersini üreticisi arasında yer almak” diye konuştu.

        "BU İŞ BİRLİĞİ, TEDARİK ZİNCİRİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

        Türkiye’nin küresel pazardaki büyüme potansiyeline dikkat çeken North Bay Avrupa Direktörü Philip Thomas Symons, “Türkiye, Avrupa pazarı için stratejik bir üretim merkezi haline geliyor. Alova Farm ile yaptığımız bu iş birliği, tedarik zincirimizi güçlendirecek ve tüketicilere daha kaliteli ürünler sunmamızı sağlayacak” dedi.

        SEKOYA Başkan Yardımcısı Mark David ise imza töreninde genetik inovasyonun önemine değinerek “Alova Farm’ın üretim kapasitesi ve vizyonu, SEKOYA’nın genetik uzmanlığıyla birleştiğinde ortaya çıkacak sinerji, yaban mersini sektöründe yeni standartlar belirleyecek” ifadelerini kullandı. Dünyanın önde gelen yaban mersini çiftliği ve fidan üreticisi Fall Creek’in çatısı altında faaliyet gösteren SEKOYA Grubu halihazırda global ticaretin yüzde 50’ sine sahip.

        İspanyol devi Elifab’ın paketleme tesisi kurulumundaki katkısına değinen Satış Direktörü Ed Westerweele ise “Yüksek teknolojiyle donatılmış işleme sistemlerimiz, Alova Farm’ın ürün kalitesini ve verimliliğini artıracak. Bu ortaklık, tarımda dijital dönüşümün en güzel örneklerinden biri olacak” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale