Letven Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman: "Ülkemiz yaban mersini üretiminde küresel rekabette söz sahibi olacak"

Fruit Attraction Fuarı’na katılan şirket, yaban mersininde küresel oyuncular SEKOYA, North Bay ve Elifab ile bir iş ortaklığına imza attı. Türkiye’nin yaban mersini üretiminde yalnızca yerel değil küresel bir üretici olma yolunda önemli bir hamle yapan Alova Farm paketleme tesisi, üretim ve dağıtımı içeren 7 milyon Euro tutarında iş birliğini bir imza töreni ile duyurdu.

Madrid’de düzenlenen fuarda gerçekleşen imza törenine Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman, Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, Alova Farm Kurucusu Levent Sarılgan, North Bay Avrupa Direktörü Philip Thomas Symons, SEKOYA Başkan Yardımcısı Mark David ve Elifab Satış Direktörü Ed Westerweele katıldı.

REKLAM

YABAN MERSİNİNDE ÜRETİMİ ARTIRACAK HAMLE

Alova Farm’ın yatırımcısı olan Türkiye’nin girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerinden Letven Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duman, artan üretim kapasitesi, stratejik ortaklıklar ve yatırımcı desteğiyle Türkiye’nin Avrupa ve Asya pazarlarında rekabetçi bir ihracatçı konumuna hızla ilerleyeceğini vurguladı. Duman, “Türkiye, yaban mersini üretiminde sadece iklimsel avantajlara değil, aynı zamanda lojistik ve ticari erişim gücüne de sahip. Alova Farm gibi vizyoner üreticiler sayesinde ülkemiz, bu alanda küresel rekabette söz sahibi olacak” dedi.

Agro ekonomide yatırımlarını TARS Girişim sermayesi yatırım fonu ile 3 yılda 10 kat büyüten Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç ise yatırımın stratejik değerine dikkat çekti: “Alova Farm’a yaptığımız yatırımı 3 yılda 20 kat büyütmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım, Letven Capital’in tarım gıda ve teknolojilerine yaptığı stratejik yatırımların ne denli doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye yüksek teknoloji ve inovasyonu tarım ve gıda endüstrisine entegre ederek 200 milyar dolarlık bir agro ekonomiyi rahatlıkla başarabilir.” “DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 ÜRETİCİSİ ARASINDA OLACAĞIZ” 225 dönümde 125 bin saksılık yaban mersini üretim kapasitesine sahip Alova Farm, yeni iş birliği ile 2028 yılına kadar üretimini bin tona ulaştırma hedefinde. Yalova’da bulunan tesislerinde bu yıl yaklaşık 150 tonluk bir üretim yaptıklarını belirten Alova Farm Kurucusu Levent Sarılgan, “Bu iş birliği ile genişleyecek üretimimizin paketlemesi ve satışı konusunda çok daha hızlı hareket edebileceğiz. SEKOYA’nın genetik uzmanlığı, North Bay’in dağıtım gücü ve Elifab’ın teknolojik çözümleriyle üretimden ihracata tüm zinciri güçlendireceğiz” dedi.

REKLAM 2025 itibarıyla küresel pazar büyüklüğü 10 milyar dolara yaklaşan yaban mersini sektörünün 2032’ye kadar yüzde 5’e yakın yıllık büyüme ile 13 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin bu talebi karşılamada etkin bir rol üstlenebileceğini söyleyen Sarılgan, “Türkiye, yıllık üretimde yüzde 400’ün üzerinde büyüme oranına sahip. Artan yatırımlar ve artan üretim ile ülkemiz küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor. Türkiye dünyanın en büyük üreticileri arasında olabilecek kapasiteye sahip. Bu iş birliği, ülkemizin küresel pazardan yüzde 10 pazar payı alma yönünde bir dönüm noktası olacak. Biz yaban mersininde potansiyeli keşfettik. Bilgi, teknoloji ve doğru ortaklıklarla tarımda yeni bir sayfa açıyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük 20 yaban mersini üreticisi arasında yer almak” diye konuştu. "BU İŞ BİRLİĞİ, TEDARİK ZİNCİRİMİZİ GÜÇLENDİRECEK" Türkiye’nin küresel pazardaki büyüme potansiyeline dikkat çeken North Bay Avrupa Direktörü Philip Thomas Symons, “Türkiye, Avrupa pazarı için stratejik bir üretim merkezi haline geliyor. Alova Farm ile yaptığımız bu iş birliği, tedarik zincirimizi güçlendirecek ve tüketicilere daha kaliteli ürünler sunmamızı sağlayacak” dedi.