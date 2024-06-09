'LEVANTE' 13 Haziran’da CRR’de

LEVANTE: Anatolian Stories in Italic, 13 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu’nun derin köklerinden İtalyan Barok müziğine uzanan Levante, İlber Ortaylı’nın anlatıcılığında, tenor Mert Süngü, klavsen sanatçısı Chiara Cattani, kemancı Lorenzo Gugole, lut ve teorbo sanatçısı Fabiano Merlante ve Camerata Barok İstanbul’un performanslarıyla kültürlerarası diyalog vaat ediyor.

Lorenzo Gugole

Bağlama ve kopuz ustası Coşkun Karademir, perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan ve ney sanatçısı Burcu Karadağ projede konuk sanatçı olarak yer alıyor.

REKLAM .png "LEVANTE: Anatolian Stories in Italic" projesi, Anadolu topraklarının binlerce yıllık müzikal mirasının, İtalyan Barok dönemiyle buluştuğu bir eser. İtalyan şef Chiara Cattani yönetiminde C. Monteverdi, J. Lully, G. F. Händel ve T. Traetta’dan eserler, "Levante" temalı barok operalardan tenor aryaları ve lamentolar, Osmanlı saray müzikleri, Sefarad şarkıları, Anadolu deyişleri ve türküleri bir araya geliyor. Fabiano Merlante Doğu Akdeniz coğrafyasının tanıdık halk ezgilerinin, İtalyan Barok müziğinin zarif dokunuşlarıyla yeniden yorumlandığı proje Prof. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla zenginleşiyor.