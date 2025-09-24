Levante - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Real Madrid, La Liga'da durdurulamıyor, kazanmaya devam ediyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, 6. haftada konuk olduğu Levante'yi 4-1'lik skorla mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Puanını 18'e çıkaran lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28'de Vinicius Jr., 38'de Franco Mastantuono ve 64 ile 66. dakikalarda Kylian Mbappe (2) kaydetti.

Levante'nin tek golü 54. dakikada Etta Eyong'dan geldi.