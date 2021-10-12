Bugün ünlü oyuncu ve komedyen Levent Kırca'nın 6. ölüm yıldönümü. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Levent Kırca'yı sevenleri tarafından anılıyor. Olacak o Kadar tiplemeleriyle akıllara kazınan Levent Kırca kimdirve nereldiridir? Son ana kadar oyunculuğu bırakmayan Levent Kırca neden öldür? İşte Levent Kırca'nın oynadığı dizi ve filmler...

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca 28 Eylül 1950, Ladik, Samsun doğumlu Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu. Aydınlık Gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu vardır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülen sanatçının bu unvanı 63. Türkiye Hükûmeti tarafından geri alındı.

LEVENT KIRCA KARİYERİ

İlk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti. 1998'de Işılay Saygın'ın verdiği bir demeçte ’’52 yaşındayım ve hala bakireyim’’ sözlerini ‘Olacak O Kadar’ programında ‘Deliksiz süzgeç’ benzetmesiyle kullanan Kırca'ya Saygın tarafından dava açıldı. Ve RTÜK'e şikayetle Kanal D'yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. Deniz Baykal'ın konuyu Meclis'i taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Olayla ilgili İngiltere'nin gazetelerinden The Daily Telegraph, 'Komedyen seks şakası yüzünden açlık grevinde' başlığıyla olayı özetledi. Kırca yaşanılanlarla ilgili ''Biz Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı bile canlandırdık. Kendisi bizi arayıp tebrik etti. Benim yüzümden çalıştığım kanalın kapatılmasını hazmedemiyorum'' dedi.

2000 yılında Mahkeme yapılan esprilerde Saygın'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu kanısına varıldığını belirterek, Kırca'yı 6 milyar lira manevi, 118 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm etti.

1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüş Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başlamıştır, fakat reyting alamadığından dolayı dizi 4 bölüm sürmüş ve bitmiştir.

LEVENT KIRCA NEDEN ÖLDÜ?

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

LEVENT KIRCANIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER



FİLMLER

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir

1985 Mavi Muammer

1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten

1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar

1991 Nafile Dünya

2001 Son

2002 Hangi

2003 Şeytan Bunun Neresinde

2004 Kendini Bırak Gitsin

2005 Ispanaktan Nağmeler

2007 Reyting Kasabası

2010 Son İstasyon

2015 Sarhoşum Gel Beni Al

TELEVİZYON DİZİLERİ



1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

1975 Bir Öykümüz Var Kendisi

1976 Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?

1977 Açtım Ağzımı Yumdum Gözümü

1977 Nasreddin Hoca

1978 Sağlık Olsun

1978 Oyun Treni

1978 Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?

1979 Ne Olur Ne Olmaz?

1981 Ne Çıkarsa

1984 Kadının Fendi

1985 Bu Yarış Başka Yarış

1986 Rol İcabı

1986-1988 Olacak O Kadar

1988-1989 Olacak O Kadar

1991-1992 Olacak O Kadar

1992-1993 Olacak O Kadar

1994-1996 Olacak O Kadar

1996-2002 Olacak O Kadar

2000 Üç Baba Hasan

2002 Bir Yudum İnsan

2002 Olacak O Kadar

2002-2003 Olacak O Kadar

2003-2004 Olacak O Kadar

2004 Ağa Kızı

2004-2005 Olacak O Kadar

2009-2010 Olacak O Kadar

2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas