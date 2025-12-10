Levent Özdilek'in acı günü
Oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, yaşamını yitirdi. Güç, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi
Giriş: 10.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:04
Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç (93), İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazede oldukça üzgün görünen Levent Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
