        Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç son yolculuğuna uğurlandı

        Levent Özdilek'in acı günü

        Oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, yaşamını yitirdi. Güç, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:04
        Levent Özdilek'in acı günü
        Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç (93), İstanbul'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.

        Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazede oldukça üzgün görünen Levent Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.

        #Levent Özdilek
