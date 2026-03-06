Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Levent Şahin'den Gençlerbirliği'ne veda! - Gençlerbirliği Haberleri

        Levent Şahin'den Gençlerbirliği'ne veda!

        Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Teknik Direktör Levent Şahin, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Levent Şahin mesajında, "Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün kültürünü benimseyerek büyüyen ve değerlerine duyduğu sonsuz saygı doğrultusunda hareket eden bir teknik direktör olarak kulübümüze yardımcı olabilmek adına çok kısa süre önce kabul ettiğim görevimden karşılıklı varılan mutabakat doğrultusunda ayrıldığımı paylaşmak isterim. Türkiye Kupası’nda oynadığımız son müsabaka öncesinde ve sonrasında, kulüp içinde uzun bir müddettir devam ettiğini anladığım birtakım sorunların çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını maalesef yaşayarak tecrübe ettim. Unutulmamalıdır ki; Gençlerbirliği Spor Kulübü, isimlerden büyüktür. Dolayısıyla sürece ve kulübümüze zarar vermemek adına zorunlu olduğunu gördüğüm bu adımı atmamız gerektiğine inandım. Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne devam eden sezonda tüm kalbimle başarılar diliyorum. Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan bu büyük kulübün adına ve tarihten gelen müstesna mirasına yakışır şekilde yönetilmesini umuyorum" ifadelerine yer verdi.

