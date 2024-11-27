Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100'ler kulübüne girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest'i konuk etti. Müsabakanın 9. dakikasında Robert Lewandowski kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı. Lewandowski penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı. Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı. Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı. Barcelona sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye yükseltti. Devler Ligi'nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.

RONALDO VE MESSI'NİN ARDINDAN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ İSİM Kariyerinde Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçen Lewandowski bu sezon 5 maçta 7. golüne imza attı. 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.